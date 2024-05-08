Масштабні лісові пожежі в Харківській області: ДСНС показала фото

В Харківській області через російські обстріли горіли хвойні ліси в Куп’янському районі. За добу зафіксували три такі пожежі.

“7 травня протягом дня підрозділи ДСНС 3 рази залучались на ліквідацію пожеж у хвойних лісах, які стались через постійні ворожі обстріли. Усі вони сталися на території лісництв Курилівської громади Куп’янського району”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Найбільший осередок був у районі села Глушківка – там ліс горів на площі 20 га. У районі Новоосинового палала хвойна підстилка на площі 10 га, а біля села Подоли вогонь охопив 4 га.

Усі пожежі ліквідували. Жертв та постраждалих не було.