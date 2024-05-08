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Масштабні лісові пожежі в Харківській області: ДСНС показала фото

Події 09:45   08.05.2024
Оксана Горун
Масштабні лісові пожежі в Харківській області: ДСНС показала фото

В Харківській області через російські обстріли горіли хвойні ліси в Куп’янському районі. За добу зафіксували три такі пожежі.

“7 травня протягом дня підрозділи ДСНС 3 рази залучались на ліквідацію пожеж у хвойних лісах, які стались через постійні ворожі обстріли. Усі вони сталися на території лісництв Курилівської громади Куп’янського району”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

пожежа, горить ліс у Харківській області 5

Найбільший осередок був у районі села Глушківка – там ліс горів на площі 20 га. У районі Новоосинового палала хвойна підстилка на площі 10 га, а біля села Подоли вогонь охопив 4 га.

пожежа, горить ліс у Харківській області 2

Усі пожежі ліквідували. Жертв та постраждалих не було.

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пожежа, горить ліс у Харківській області 4

пожежа, горить ліс у Харківській області 3

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 09:45;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області через російські обстріли горіли хвойні ліси в Куп’янському районі. За добу зафіксували три такі пожежі".