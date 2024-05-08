Масштабні лісові пожежі в Харківській області: ДСНС показала фото
В Харківській області через російські обстріли горіли хвойні ліси в Куп’янському районі. За добу зафіксували три такі пожежі.
“7 травня протягом дня підрозділи ДСНС 3 рази залучались на ліквідацію пожеж у хвойних лісах, які стались через постійні ворожі обстріли. Усі вони сталися на території лісництв Курилівської громади Куп’янського району”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Найбільший осередок був у районі села Глушківка – там ліс горів на площі 20 га. У районі Новоосинового палала хвойна підстилка на площі 10 га, а біля села Подоли вогонь охопив 4 га.
Усі пожежі ліквідували. Жертв та постраждалих не було.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 09:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області через російські обстріли горіли хвойні ліси в Куп’янському районі. За добу зафіксували три такі пожежі".