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Унесли унитаз начальника райотдела – Тимошко о преступлениях РФ на Харьковщины

Общество 13:08   10.05.2024
Виктория Яковенко
Унесли унитаз начальника райотдела – Тимошко о преступлениях РФ на Харьковщины

Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко отметил, что количество преступлений на территории Харькова и области уменьшилось.

«Например, карманные кражи, то к 2022 году в среднем фиксировалось более 100 краж в год, сейчас фиксируется где-то 5-6 краж в месяц. Например, квартирные кражи, мы часто регистрируем такие кражи именно на деоккупированных территориях. Люди возвращаются, говорят, что они пришли, у них что-то исчезло. Это связано с войной, потому что россияне многое тянули. В Изюмском райотделе полиции, в котором они находились, они унесли с собой унитаз начальника райотдела», — сказал Тимошко в эфире нацмарафона.

Также он сообщил, что с начала полномасштабного вторжения правоохранители провели более 20 тысяч осмотров мест падений, связанных с военной агрессией.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 13:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко отметил, что количество преступлений на территории Харькова и области уменьшилось.".