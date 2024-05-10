Унесли унитаз начальника райотдела – Тимошко о преступлениях РФ на Харьковщины
Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко отметил, что количество преступлений на территории Харькова и области уменьшилось.
«Например, карманные кражи, то к 2022 году в среднем фиксировалось более 100 краж в год, сейчас фиксируется где-то 5-6 краж в месяц. Например, квартирные кражи, мы часто регистрируем такие кражи именно на деоккупированных территориях. Люди возвращаются, говорят, что они пришли, у них что-то исчезло. Это связано с войной, потому что россияне многое тянули. В Изюмском райотделе полиции, в котором они находились, они унесли с собой унитаз начальника райотдела», — сказал Тимошко в эфире нацмарафона.
Также он сообщил, что с начала полномасштабного вторжения правоохранители провели более 20 тысяч осмотров мест падений, связанных с военной агрессией.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: кражи, окупація, преступления, рф, тимошко, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 13:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко отметил, что количество преступлений на территории Харькова и области уменьшилось.".