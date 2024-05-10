Live
  • Пт 10.05.2024
  • Харків  +14°С
  • USD 39.55
  • EUR 42.43

Забрали унітаз начальника райвідділу – Тимошко про злочини на Харківщині

Суспільство 13:08   10.05.2024
Вікторія Яковенко
Забрали унітаз начальника райвідділу – Тимошко про злочини на Харківщині

Начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко зазначив, що кількість злочинів на території Харкова та області наразі зменшилась.

«Наприклад кишенькові крадіжки, то до 2022 року в середньому фіксувалося понад 100 крадіжок за рік, зараз фіксується десь 5-6 крадіжок за місяць. Наприклад квартирні крадіжки, ми часто реєструємо такі крадіжки саме на деокупованих територіях. Люди повертаються, кажуть, що вони прийшли, у них щось зникло. Це пов’язано з війною, бо росіяни багато чого тягнули. В Ізюмському райвідділі поліції в якому вони перебували, вони унесли із собою унітаз начальника райвідділу», – сказав Тимошко в етері нацмарафону.

Також він повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення правоохоронці провели понад 20 тисяч оглядів місць падінь, пов’язаних з воєнною агресією.

Читайте також: Вночі армія РФ масовано обстріляла Харківщину: били “Градами” та ракетами

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Терехов повідомив про руйнування в Харкові внаслідок ракетного удару
Терехов повідомив про руйнування в Харкові внаслідок ракетного удару
10.05.2024, 09:01
“Тривають бої” – Міноборони про ситуацію на Харківщині
“Тривають бої” – Міноборони про ситуацію на Харківщині
10.05.2024, 13:25
«Буду доповнювати мапу міста»: викрили харків’янина, який коригував удари РФ
«Буду доповнювати мапу міста»: викрили харків’янина, який коригував удари РФ
10.05.2024, 12:12
Сьогодні 10 травня: яке свято та день в історії
Сьогодні 10 травня: яке свято та день в історії
10.05.2024, 06:00
Забрали унітаз начальника райвідділу – Тимошко про злочини на Харківщині
Забрали унітаз начальника райвідділу – Тимошко про злочини на Харківщині
10.05.2024, 13:08
«Для РФ важливо посіяти хаос» – Федоренко про «наступ на Харків»
«Для РФ важливо посіяти хаос» – Федоренко про «наступ на Харків»
10.05.2024, 12:42

Новини за темою:

12:51
«Обчищав» супермаркети і крав урни: харків’янина суд посадив за ґрати
15:56
Вчинив 50 крадіжок: на Харківщині рецидивіста відправили у тюрму на 5 років
13:44
«Обчищав» будинки харків’ян, які виїхали за кордон: крадія затримали (фото)
13:39
Безробітний харків’янин грабував супермаркети міста: його затримали
16:18
Одягав війську форму і брав сокиру: на Харківщині піймали серійного крадія

Ви читали новину: «Забрали унітаз начальника райвідділу – Тимошко про злочини на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 13:08;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко зазначив, що кількість злочинів на території Харкова та області наразі зменшилась.".