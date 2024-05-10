Забрали унітаз начальника райвідділу – Тимошко про злочини на Харківщині
Начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко зазначив, що кількість злочинів на території Харкова та області наразі зменшилась.
«Наприклад кишенькові крадіжки, то до 2022 року в середньому фіксувалося понад 100 крадіжок за рік, зараз фіксується десь 5-6 крадіжок за місяць. Наприклад квартирні крадіжки, ми часто реєструємо такі крадіжки саме на деокупованих територіях. Люди повертаються, кажуть, що вони прийшли, у них щось зникло. Це пов’язано з війною, бо росіяни багато чого тягнули. В Ізюмському райвідділі поліції в якому вони перебували, вони унесли із собою унітаз начальника райвідділу», – сказав Тимошко в етері нацмарафону.
Також він повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення правоохоронці провели понад 20 тисяч оглядів місць падінь, пов’язаних з воєнною агресією.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: кражи, окупація, преступления, рф, тимошко, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 13:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко зазначив, що кількість злочинів на території Харкова та області наразі зменшилась.".