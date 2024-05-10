Забрали унітаз начальника райвідділу – Тимошко про злочини на Харківщині

Начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко зазначив, що кількість злочинів на території Харкова та області наразі зменшилась.

«Наприклад кишенькові крадіжки, то до 2022 року в середньому фіксувалося понад 100 крадіжок за рік, зараз фіксується десь 5-6 крадіжок за місяць. Наприклад квартирні крадіжки, ми часто реєструємо такі крадіжки саме на деокупованих територіях. Люди повертаються, кажуть, що вони прийшли, у них щось зникло. Це пов’язано з війною, бо росіяни багато чого тягнули. В Ізюмському райвідділі поліції в якому вони перебували, вони унесли із собою унітаз начальника райвідділу», – сказав Тимошко в етері нацмарафону.

Також він повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення правоохоронці провели понад 20 тисяч оглядів місць падінь, пов’язаних з воєнною агресією.