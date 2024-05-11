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Новую маркировку для техники, атакующей Харьковщину, ВС РФ «скопировали» у ВСУ

Происшествия 20:32   11.05.2024
Оксана Горун
Новую маркировку для техники, атакующей Харьковщину, ВС РФ «скопировали» у ВСУ Фото: 97 ОМБ

97-й отдельный механизированный батальон 60-й ОМБр ВСУ сообщил, что россияне нанесли себе на технику руну, значение которой не понимают.

«Понимают ли оккупанты значение руны, нанесенной на технику, направляющуюся на Харьковщину? В этом отношении есть сомнения. А вот мы знаем наверняка, потому что именно эта руна стала символом нашего батальона», — сообщили в telegram 97-го батальона.

Военнослужащие ВСУ пояснили, что армия РФ маркировала технику руной Гунгнир.

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«Руна Гунгнир — символ мужества, мастерства и мудрости (недостающего оккупантам и террористам). Руна Гунгнир — изображение копья скандинавского бога Одина. По легенде, его копье, независимо от дальности полета, всегда возвращалось к владельцу. Намерения оккупантов придать хоть какое-то содержание своим действиям выглядят некстати и карикатурно», —  считают в 97-м батальоне.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 мая 2024 в 20:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "97-й отдельный механизированный батальон 60-й ОМБр ВСУ сообщил, что россияне нанесли себе на технику руну, значение которой не понимают".