Новую маркировку для техники, атакующей Харьковщину, ВС РФ «скопировали» у ВСУ
97-й отдельный механизированный батальон 60-й ОМБр ВСУ сообщил, что россияне нанесли себе на технику руну, значение которой не понимают.
«Понимают ли оккупанты значение руны, нанесенной на технику, направляющуюся на Харьковщину? В этом отношении есть сомнения. А вот мы знаем наверняка, потому что именно эта руна стала символом нашего батальона», — сообщили в telegram 97-го батальона.
Военнослужащие ВСУ пояснили, что армия РФ маркировала технику руной Гунгнир.
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«Руна Гунгнир — символ мужества, мастерства и мудрости (недостающего оккупантам и террористам). Руна Гунгнир — изображение копья скандинавского бога Одина. По легенде, его копье, независимо от дальности полета, всегда возвращалось к владельцу. Намерения оккупантов придать хоть какое-то содержание своим действиям выглядят некстати и карикатурно», — считают в 97-м батальоне.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: армия РФ, война, ВСУ, маркировка, наступ, наступление, техника;
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- • Дата публикации материала: 11 мая 2024 в 20:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "97-й отдельный механизированный батальон 60-й ОМБр ВСУ сообщил, что россияне нанесли себе на технику руну, значение которой не понимают".