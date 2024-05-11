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Нове маркування для техніки, що атакує Харківщину, ЗС РФ “скопіювали” у ЗСУ

Події 20:32   11.05.2024
Оксана Горун
Нове маркування для техніки, що атакує Харківщину, ЗС РФ “скопіювали” у ЗСУ

97-й окремий механізований батальйон 60-ї ОМБр ЗСУ повідомив, що росіяни нанесли собі на техніку руну, значення якої не розуміють.

Чи розуміють окупанти значення руни, яку нанесли на техніку, що прямує на Харківщину? Стосовно цього є сумніви. А от ми знаємо напевне, бо саме ця руна стала символом нашого батальйону“, – повідомили в телеграмі 97-го батальйону.

Військовослужбовці ЗСУ пояснили, що армія РФ маркувала техніку руною Ґунґнір.

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Руна Ґунґнір — символ мужності, майстерності та мудрості (того, чого бракує окупантам та терористам). Руна Ґунґнір — зображення списа скандинавського бога Одіна. За легендою, його спис, незалежно від дальності польоту, завжди повертався до власника. Наміри окупантів надати хоч якогось змісту своїм діям виглядають недоречно та карикатурно“, – вважають у 97-му батальйоні.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2024 в 20:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "97-й окремий механізований батальйон 60-ї ОМБр ЗСУ повідомив, що росіяни нанесли собі на техніку руну, значення якої не розуміють".