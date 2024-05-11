Нове маркування для техніки, що атакує Харківщину, ЗС РФ “скопіювали” у ЗСУ

97-й окремий механізований батальйон 60-ї ОМБр ЗСУ повідомив, що росіяни нанесли собі на техніку руну, значення якої не розуміють.

“Чи розуміють окупанти значення руни, яку нанесли на техніку, що прямує на Харківщину? Стосовно цього є сумніви. А от ми знаємо напевне, бо саме ця руна стала символом нашого батальйону“, – повідомили в телеграмі 97-го батальйону.

Військовослужбовці ЗСУ пояснили, що армія РФ маркувала техніку руною Ґунґнір.

“Руна Ґунґнір — символ мужності, майстерності та мудрості (того, чого бракує окупантам та терористам). Руна Ґунґнір — зображення списа скандинавського бога Одіна. За легендою, його спис, незалежно від дальності польоту, завжди повертався до власника. Наміри окупантів надати хоч якогось змісту своїм діям виглядають недоречно та карикатурно“, – вважають у 97-му батальйоні.