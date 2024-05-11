В Харькове и области вновь будут заморозки — гидрометцентр
Фото: Pinterest
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупредил об опасных явлениях, которые ожидаются в Харькове и области ближайшей ночью.
«Ночью 12 мая по области и городу на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до 5°», — проинформировали в гидрометцентре.
Напомним, ранее синоптики сообщили, что мороз в Харькове ночью 10 мая побил температурный рекорд. Термометры показали 0,1 градуса мороза. Предыдущий минимум был установлен в 1972 году — 0,6 градуса тепла.
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- • Дата публикации материала: 11 мая 2024 в 16:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупредил об опасных явлениях, которые ожидаются в Харькове и области ближайшей ночью".