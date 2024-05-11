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В Харькове и области вновь будут заморозки — гидрометцентр

Общество 16:07   11.05.2024
Оксана Горун
В Харькове и области вновь будут заморозки — гидрометцентр Фото: Pinterest

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупредил об опасных явлениях, которые ожидаются в Харькове и области ближайшей ночью.

«Ночью 12 мая по области и городу на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до 5°», — проинформировали в гидрометцентре.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что мороз в Харькове ночью 10 мая побил температурный рекорд. Термометры показали 0,1 градуса мороза. Предыдущий минимум был установлен в 1972 году — 0,6 градуса тепла.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 мая 2024 в 16:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупредил об опасных явлениях, которые ожидаются в Харькове и области ближайшей ночью".