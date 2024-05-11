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У Харкові та області знову будуть заморозки – гідрометцентр

Суспільство 16:07   11.05.2024
Оксана Горун
У Харкові та області знову будуть заморозки – гідрометцентр

Харківський регіональний центр з гідрометеорології попередив про небезпечні явища, які очікуються у Харкові та області найближчої ночі.

“Вночі 12 травня по області та місту на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до 5°”, – поінформували в гідрометцентрі.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, що мороз у Харкові вночі 10 травня побив температурний рекорд. Термометри показали 0,1 градуса морозу. Попередній мінімум було встановлено у 1972 році – 0,6 градуса тепла.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2024 в 16:07;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр з гідрометеорології попередив про небезпечні явища, які очікуються у Харкові та області найближчої ночі".