У Харкові та області знову будуть заморозки – гідрометцентр
Харківський регіональний центр з гідрометеорології попередив про небезпечні явища, які очікуються у Харкові та області найближчої ночі.
“Вночі 12 травня по області та місту на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до 5°”, – поінформували в гідрометцентрі.
Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, що мороз у Харкові вночі 10 травня побив температурний рекорд. Термометри показали 0,1 градуса морозу. Попередній мінімум було встановлено у 1972 році – 0,6 градуса тепла.
Читайте також: Потужна магнітна буря: полярне сяйво спостерігають над Харковом (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: заморозки, новини Харкова, прогноз, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові та області знову будуть заморозки – гідрометцентр»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2024 в 16:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр з гідрометеорології попередив про небезпечні явища, які очікуються у Харкові та області найближчої ночі".