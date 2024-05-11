Заморозки ночью и до 17 тепла днем: прогноз погоды в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз на 12 мая.
В Харькове прогнозируют погоду без осадков, будет переменная облачность. Температура воздуха ночью будет 2 — 4° тепла, на поверхности почвы возможны заморозки 0 — 5º. Днем будет от 13 до 15 градусов тепла.
Похожая погода ожидается по всей области. Облачно и без осадков. Температура воздуха ночью — 1 — 6° тепла, на поверхности почвы — заморозки до минус пяти градусов. Днем будет плюс 12 – 17°.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: погода, прогноз, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 11 мая 2024 в 21:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз на 12 мая".