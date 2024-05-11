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Заморозки вночі та до 17 тепла вдень: прогноз погоди в Харкові та області

Суспільство 21:00   11.05.2024
Оксана Горун
Заморозки вночі та до 17 тепла вдень: прогноз погоди в Харкові та області

Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував прогноз на 12 травня.

У Харкові прогнозують погоду без опадів, буде мінлива хмарність. Температура повітря вночі буде 2-4° тепла, на поверхні ґрунту можливі заморозки 0-5º. Вдень буде від 13 до 15 градусів тепла.

Подібна погода очікується по всій області. Мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі – 1 – 6° тепла, на поверхні ґрунту – заморозки до мінус п’яти градусів. Вдень буде плюс 12 – 17 °.

Читайте також: У Харкові та області знову будуть заморозки – гідрометцентр

 

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2024 в 21:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував прогноз на 12 травня".