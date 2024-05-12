Небольшой дождь. Какой будет погода 13 мая в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 13 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области. Облачно с прояснениями.🌥
Ночью без существенных осадков.
Днем местами небольшой дождь. 🌧
Ветер северо-восточный↙️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью 2 — 7° тепла, днем 10 — 15º тепла.
По городу.
Облачно с прояснениями.🌥
Ночью без существенных осадков.
Днем небольшой дождь. 🌧
Ветер северо-восточный↙️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью 3 — 5° тепла, днем 11 — 13º тепла.
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- Категории: Погода, Украина, Харьков; Теги: дождь, погода, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 12 мая 2024 в 20:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 13 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".