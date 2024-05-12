Небольшой дождь. Какой будет погода 13 мая в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 13 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области. Облачно с прояснениями.🌥

Ночью без существенных осадков.

Днем местами небольшой дождь. 🌧

Ветер северо-восточный↙️, 5-10 м/с.

Температура воздуха: ночью 2 — 7° тепла, днем 10 — 15º тепла.

По городу.

Облачно с прояснениями.🌥

Ночью без существенных осадков.

Днем небольшой дождь. 🌧

Ветер северо-восточный↙️, 5-10 м/с.

Температура воздуха: ночью 3 — 5° тепла, днем 11 — 13º тепла.