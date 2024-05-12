Live
  • Нд 12.05.2024
  • Харків  +9°С
  • USD 39.55
  • EUR 42.43

Невеликий дощ. Якою буде погода 13 травня у Харкові та області

Погода 20:08   12.05.2024
Оксана Якушко
Невеликий дощ. Якою буде погода 13 травня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 13 травня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

По області. Хмарно з проясненнями.🌥

Вночі без істотних опадів.⭐️

Вдень місцями невеликий дощ.🌧

Вітер північно-східний↙️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 2 – 7° тепла, вдень 10 – 15º тепла.

По місту.

Хмарно з проясненнями.🌥

Вночі без істотних опадів.⭐️

Вдень невеликий дощ.🌧

Вітер північно-східний↙️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 3 – 5° тепла, вдень 11 – 13º тепла.

Читайте також: Заморозки вночі та до 17 тепла вдень: прогноз погоди в Харкові та області

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Невеликий дощ. Якою буде погода 13 травня у Харкові та області
Невеликий дощ. Якою буде погода 13 травня у Харкові та області
12.05.2024, 20:08
«А де фортифікації?» – реакція розвідки на просування РФ на Харківщині (відео)
«А де фортифікації?» – реакція розвідки на просування РФ на Харківщині (відео)
12.05.2024, 15:40
Майже всі укріплення Харківщини побудували Синєгубов і Грицьков – Донік
Майже всі укріплення Харківщини побудували Синєгубов і Грицьков – Донік
12.05.2024, 18:35
В ХОВА спростували інформацію, що на Харківщині немає фортифікацій для ЗСУ
В ХОВА спростували інформацію, що на Харківщині немає фортифікацій для ЗСУ
12.05.2024, 19:14
У Харкові – серія вибухів. Мельник повідомляє про роботу захисників неба
У Харкові – серія вибухів. Мельник повідомляє про роботу захисників неба
12.05.2024, 18:10
Це потужно – Зеленський висловився про фортифікаційні споруди на Харківщині
Це потужно – Зеленський висловився про фортифікаційні споруди на Харківщині
19.12.2023, 19:05

Новини за темою:

19:47
Вночі дощ, поки не потеплішає: прогноз погоди в Харкові та області на 8 травня
20:53
Спека, шквал, дощ із грозою та градом: погода в Харкові та області на 7 травня
20:27
Тепло, вдень невеликий дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 2 травня
20:43
Вночі – дощі та грози. Якою буде погода 29 квітня у Харкові та області
22:36
Яка погода очікується в Харкові та області в суботу, 27 квітня

Ви читали новину: «Невеликий дощ. Якою буде погода 13 травня у Харкові та області»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2024 в 20:08;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 13 травня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.".