Невеликий дощ. Якою буде погода 13 травня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 13 травня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
По області. Хмарно з проясненнями.🌥
Вночі без істотних опадів.⭐️
Вдень місцями невеликий дощ.🌧
Вітер північно-східний↙️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 2 – 7° тепла, вдень 10 – 15º тепла.
По місту.
Хмарно з проясненнями.🌥
Вночі без істотних опадів.⭐️
Вдень невеликий дощ.🌧
Вітер північно-східний↙️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 3 – 5° тепла, вдень 11 – 13º тепла.
Читайте також: Заморозки вночі та до 17 тепла вдень: прогноз погоди в Харкові та області
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Україна, Харків; Теги: дождь, погода, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Невеликий дощ. Якою буде погода 13 травня у Харкові та області»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2024 в 20:08;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 13 травня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.".