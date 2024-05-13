Ночью — опять заморозки: прогноз погоды в Харькове и области на 14 мая

Во вторник, 14 мая, в Харькове и области — переменная облачность, без существенных осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 3 до 5 градусов тепла, днем — 12 — 14, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 1 до 6 градусов тепла, на поверхности почвы местами заморозки, днем — 11 — 16 градусов.

Ветер северо-восточный — 5 — 10 м/с.