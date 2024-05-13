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Ночью — опять заморозки: прогноз погоды в Харькове и области на 14 мая

Общество 22:05   13.05.2024
Елена Нагорная
Ночью — опять заморозки: прогноз погоды в Харькове и области на 14 мая Фото: Василий Голосный

Во вторник, 14 мая, в Харькове и области — переменная облачность, без существенных осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 3 до 5 градусов тепла, днем — 12 — 14, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 1 до 6 градусов тепла, на поверхности почвы местами заморозки, днем — 11 — 16 градусов.

Ветер северо-восточный — 5 — 10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 22:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 14 мая, в Харькове и области — переменная облачность, без существенных осадков".