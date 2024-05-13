Вночі – знову заморозки: прогноз погоди в Харкові та області на 14 травня

У вівторок, 14 травня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без істотних опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 3 до 5 градусів тепла, вдень – 12 – 14, повідомляє Регіональний центр з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 1 до 6 градусів тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки, вдень – 11 – 16 градусів.

Вітер північно-східний – 5 – 10 м/с.