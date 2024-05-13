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Вночі – знову заморозки: прогноз погоди в Харкові та області на 14 травня

Суспільство 22:05   13.05.2024
Олена Нагорна
Вночі – знову заморозки: прогноз погоди в Харкові та області на 14 травня Фото: Василь Голосний

У вівторок, 14 травня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без істотних опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 3 до 5 градусів тепла, вдень – 12 – 14, повідомляє Регіональний центр з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 1 до 6 градусів тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки, вдень – 11 – 16 градусів.

Вітер північно-східний – 5 – 10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2024 в 22:05;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 14 травня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без істотних опадів".