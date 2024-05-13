Обстрелы Волчанска и Липцев: ХОВА сообщает о четырех пострадавших
Четыре человека пострадали в результате обстрела приграничья Харьковщины 13 мая, сообщили предварительные данные в ХОВА.
«В городе Волчанск в результате сегодняшних обстрелов предварительно известно о трех пострадавших. Из-за обстрела села Липцы предварительно имеем одну потерпевшую 1953 года рождения, которую госпитализировали в медицинское учреждение», — отметили в ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, липцы, обстрел, пострадали, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 14:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре человека пострадали в результате обстрела приграничья Харьковщины 13 мая, сообщили предварительные данные в ХОВА.".