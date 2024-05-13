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Обстрелы Волчанска и Липцев: ХОВА сообщает о четырех пострадавших

Происшествия 14:56   13.05.2024
Виктория Яковенко
Обстрелы Волчанска и Липцев: ХОВА сообщает о четырех пострадавших

Четыре человека пострадали в результате обстрела приграничья Харьковщины 13 мая, сообщили предварительные данные в ХОВА.

«В городе Волчанск в результате сегодняшних обстрелов предварительно известно о трех пострадавших. Из-за обстрела села Липцы предварительно имеем одну потерпевшую 1953 года рождения, которую госпитализировали в медицинское учреждение», — отметили в ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 14:56;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре человека пострадали в результате обстрела приграничья Харьковщины 13 мая, сообщили предварительные данные в ХОВА.".