Обстрелы Волчанска и Липцев: ХОВА сообщает о четырех пострадавших

Четыре человека пострадали в результате обстрела приграничья Харьковщины 13 мая, сообщили предварительные данные в ХОВА.

«В городе Волчанск в результате сегодняшних обстрелов предварительно известно о трех пострадавших. Из-за обстрела села Липцы предварительно имеем одну потерпевшую 1953 года рождения, которую госпитализировали в медицинское учреждение», — отметили в ХОВА.