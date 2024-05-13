С приграничья Харьковщины эвакуировали 1700 жителей: вывозят и животных (фото)

С 10 мая полицейские эвакуировали с приграничья Харьковщины 1741 жителя.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, под постоянными обстрелами вывозят людей из Циркуновской, Липецкой и Волчанской громад.

Правоохранители отмечают, что помогают уехать не только людям, но и вывозят и животных. На видео, которое выложили полицейские, в Липецкой громаде в грузовик заводят корову, без которой местные жители не хотели уезжать.