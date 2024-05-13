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С приграничья Харьковщины эвакуировали 1700 жителей: вывозят и животных (фото)

Общество 14:22   13.05.2024
Виктория Яковенко
С приграничья Харьковщины эвакуировали 1700 жителей: вывозят и животных (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

С 10 мая полицейские эвакуировали с приграничья Харьковщины 1741 жителя.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, под постоянными обстрелами вывозят людей из Циркуновской, Липецкой и Волчанской громад.

Правоохранители отмечают, что помогают уехать не только людям, но и вывозят и животных. На видео, которое выложили полицейские, в Липецкой громаде в грузовик заводят корову, без которой местные жители не хотели уезжать.

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Фото, видео: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 14:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 10 мая полицейские эвакуировали с приграничья Харьковщины 1741 жителя.".