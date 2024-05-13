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По меньшей мере 9 КАБов «прилетели» – Тимошко о ночи на Харьковщине

Общество 11:39   13.05.2024
Виктория Яковенко
По меньшей мере 9 КАБов «прилетели» – Тимошко о ночи на Харьковщине

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в эфире «Суспільне. Студія» рассказал о ситуации с обстрелами региона за ночь.

«За эту ночь, примерно с 20:00 вчерашнего вечера по 06:00 сегодня, мы фиксировали «прилет» как минимум 9 КАБов. В основном это Волчанский район. Одновременно мы фиксировали почти постоянные артиллерийские обстрелы Липецкой громады, Волчанской громады, артиллерийские обстрелы Казачьей Лопани, Купянский район традиционно. То есть, ночь прошла довольно тревожно и, скажем так, с боевыми действиями. Положительно, то, что наши наваляли, и немного это есть. По этому поводу, что касается именно введения боевых действий, я думаю, что нужно ждать официального комментария ВСУ», – сказал Тимошко.

Он также рассказал, что продолжается эвакуация из Липецкой и Волчанской громад. В частности, с 10 мая только силами полиции были вывезены 1660 человек.

«Вчера мы эвакуировали людей, находившихся в 300 метрах от зоны боевых действий в Волчанске. Мы вывезли уже большинство. Я надеюсь, за сегодняшний день мы вывезем максимальное количество людей, которое возможно», — добавил Тимошко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 11:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в эфире «Суспільне. Студія» рассказал о ситуации с обстрелами региона за ночь.".