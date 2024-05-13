Щонайменше 9 КАБів «прилетіли» – Тимошко про ніч на Харківщині
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко в етері «Суспільне. Студія» розповів про ситуацію з обстрілами регіону за ніч.
«За цю ніч, приблизно з 20:00 вчорашнього вечора по 06:00 сьогодні, ми фіксували «приліт» як мінімум десь 9 КАБів. Переважно це Вовчанський район. Одночасно ми фіксували майже постійні артилерійські обстріли Липецької громади, Вовчанської громади, артилерійські обстріли Козачої Лопані, Куп’янський район традиційно. Тобто ніч пройшла досить тривожно і, скажімо так, з бойовими діями. Позитивне, те, що наші наваляли, і трохи це є. З цього приводу, що стосується саме введення бойових дій, я думаю, що треба чекати офіційного коментаря ЗСУ», – сказав Тимошко.
Він також розповів, що продовжується евакуація з Липецької та Вовчанської громад. Зокрема, з 10 травня лише силами поліції було вивезено 1660 людей.
«Вчора ми евакуювали людей, які знаходились в 300 метрах від зони бойових дій в Вовчанську. Ми вивезли вже переважну більшість. Я сподіваюся, за сьогоднішній день ми вивеземо максимальну кількість людей, яку можливо», – додав Тимошко.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, кабы, поліція, тимошко, удары, харківщина;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко в етері «Суспільне. Студія» розповів про ситуацію з обстрілами регіону за ніч.".