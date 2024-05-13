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Щонайменше 9 КАБів «прилетіли» – Тимошко про ніч на Харківщині

Суспільство 11:39   13.05.2024
Вікторія Яковенко
Щонайменше 9 КАБів «прилетіли» – Тимошко про ніч на Харківщині

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко в етері «Суспільне. Студія» розповів про ситуацію з обстрілами регіону за ніч.

«За цю ніч, приблизно з 20:00 вчорашнього вечора по 06:00 сьогодні, ми фіксували «приліт» як мінімум десь 9 КАБів. Переважно це Вовчанський район. Одночасно ми фіксували майже постійні артилерійські обстріли Липецької громади, Вовчанської громади, артилерійські обстріли Козачої Лопані, Куп’янський район традиційно. Тобто ніч пройшла досить тривожно і, скажімо так, з бойовими діями. Позитивне, те, що наші наваляли, і трохи це є. З цього приводу, що стосується саме введення бойових дій, я думаю, що треба чекати офіційного коментаря ЗСУ», – сказав Тимошко.

Він також розповів, що продовжується евакуація з Липецької та Вовчанської громад. Зокрема, з 10 травня лише силами поліції було вивезено 1660 людей.

«Вчора ми евакуювали людей, які знаходились в 300 метрах від зони бойових дій в Вовчанську. Ми вивезли вже переважну більшість. Я сподіваюся, за сьогоднішній день ми вивеземо максимальну кількість людей, яку можливо», – додав Тимошко.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2024 в 11:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко в етері «Суспільне. Студія» розповів про ситуацію з обстрілами регіону за ніч.".