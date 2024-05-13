З прикордоння Харківщини евакуювали 1700 жителів: вивозять і тварин (відео)

З 10 травня поліцейські евакуювали з прикордоння Харківщини 1741 жителя.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, під постійними обстрілами вивозять людей з Циркунівської, Липецької та Вовчанської громад.

Правоохоронці зазначають, що допомагають виїхати не тільки людям, а також вивозять і тварин. На відео, яке виклали поліцейські, в Липецькій громаді до вантажівки заводять корову, без якої місцеві жителі не хотіли виїжджати.