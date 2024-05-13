З прикордоння Харківщини евакуювали 1700 жителів: вивозять і тварин (відео)
Фото: ГУНП в Харківській області
З 10 травня поліцейські евакуювали з прикордоння Харківщини 1741 жителя.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, під постійними обстрілами вивозять людей з Циркунівської, Липецької та Вовчанської громад.
Правоохоронці зазначають, що допомагають виїхати не тільки людям, а також вивозять і тварин. На відео, яке виклали поліцейські, в Липецькій громаді до вантажівки заводять корову, без якої місцеві жителі не хотіли виїжджати.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вывозят, евакуація, животні, поліція, приграничье, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2024 в 14:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 10 травня поліцейські евакуювали з прикордоння Харківщини 1741 жителя.".