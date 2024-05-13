Обстріли Вовчанська та Липців: ХОВА повідомляє про чотирьох постраждалих
Чотири людини постраждали внаслідок обстрілу прикордоння Харківщини 13 травня, повідомили попередні дані у ХОВА.
«У місті Вовчанськ внаслідок сьогоднішніх обстрілів попередньо відомо про трьох постраждалих. Через обстріл села Липці попередньо маємо одну потерпілу 1953 року народження, яку госпіталізували до медичного закладу», – зазначили у ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2024 в 14:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири людини постраждали внаслідок обстрілу прикордоння Харківщини 13 травня, повідомили попередні дані у ХОВА.".