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Обстріли Вовчанська та Липців: ХОВА повідомляє про чотирьох постраждалих

Події 14:56   13.05.2024
Вікторія Яковенко
Обстріли Вовчанська та Липців: ХОВА повідомляє про чотирьох постраждалих

Чотири людини постраждали внаслідок обстрілу прикордоння Харківщини 13 травня, повідомили попередні дані у ХОВА.

«У місті Вовчанськ внаслідок сьогоднішніх обстрілів попередньо відомо про трьох постраждалих. Через обстріл села Липці попередньо маємо одну потерпілу 1953 року народження, яку госпіталізували до медичного закладу», – зазначили у ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2024 в 14:56;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири людини постраждали внаслідок обстрілу прикордоння Харківщини 13 травня, повідомили попередні дані у ХОВА.".