Уже до 80 КАБов скинули на Волчанск: как эвакуируют жителей севера Харьковщины
Около 5900 жителей эвакуировали с Волчанского и Липецкого направлений по состоянию на вечер 13 мая, сообщил на брифинге начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В Волчанске, отметил он, остается до 200 человек. Начальник ХОВА призвал этих людей эвакуироваться.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что за три дня эвакуации доставили в более безопасные места 2071 жителя Волчанской и Липецкой громад. В этих мероприятиях также задействованы сотрудники ГСЧС, волонтеры и чиновники.
«Эвакуационные экипажи полиции работают постоянно. Правоохранители через громкоговорители оповещают о необходимости покинуть опасные населенные пункты, а также обходят дома и уговаривают граждан спасаться. Полицейские оказывают всестороннюю поддержку и вывозят на служебных автомобилях людей в безопасные места», — рассказали правоохранители.
По данным полиции, за последние три дня только на Волчанск и окрестности враг сбросил от 70 до 80 КАБов, также по городу бьют из артиллерии, миномета и танка.
Сегодня на заседании Совета обороны Харьковщины было принято решение о принудительной эвакуации детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из Богодуховского, Купянского и Изюмского районов. Речь идет о 113 детях с приграничных территорий. По собственному желанию из Волчанской громады выехали только девять детей с опекунами.
По вопросам эвакуации можно обратиться на «горячую линию» 0-800-33-92-91, спецлинию полиции «102» или в ближайшие отделения полиции.
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- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: волчанск, липцы, полиция, синегубов, Харьков, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 20:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 5900 жителей эвакуировали с Волчанского и Липецкого направлений по состоянию на вечер 13 мая".