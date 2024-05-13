Уже до 80 КАБів скинули на Вовчанськ: як евакуюють жителів півночі Харківщини
Близько 5900 мешканців евакуювали з Вовчанського та Липецького напрямків станом на вечір 13 травня, повідомив на брифінгу начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У Вовчанську, зазначив він, залишається до 200 осіб. Начальник ХОВА закликав цих людей евакуюватись.
У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що за три дні евакуації доправили в безпечніші місця 2071 жителя Вовчанської та Липецької громад. У цих заходах також задіяні співробітники ДСНС, волонтери та чиновники.
“Евакуаційні екіпажі поліції працюють постійно. Правоохоронці через гучномовці сповіщають про необхідність залишити небезпечні населені пункти, а також обходять будинки й вмовляють громадян рятуватися. Поліцейські надають всебічну підтримку та вивозять на службових автомобілях людей в безпечні місця”, – розповіли правоохоронці.
За даними поліції, за останні три дні тільки на Вовчанськ та околиці ворог скинув від 70 до 80 КАБів, також по місту б’ють з артилерії, міномета та танка.
Сьогодні на засіданні Ради оборони Харківщини було ухвалене рішення щодо примусової евакуації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з Богодухівського, Куп’янського та Ізюмського районів. Йдеться про 113 дітей із прикордонних територій. За власним бажанням із Вовчанської громади виїхали лише дев’ять дітей з опікунами.
З питань евакуації можна звернутися на «гарячу лінію» 0-800-33-92-91, спецлінію поліції «102» або до найближчих відділень поліції.
Читайте також: Ще 200 осіб треба евакуювати з Вовчанська на Харківщині – Синєгубов (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, евакуація, липцы, поліція, сінєгубов, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Уже до 80 КАБів скинули на Вовчанськ: як евакуюють жителів півночі Харківщини»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2024 в 20:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 5900 мешканців евакуювали з Вовчанського та Липецького напрямків станом на вечір 13 травня".