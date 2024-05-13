Уже до 80 КАБів скинули на Вовчанськ: як евакуюють жителів півночі Харківщини

Близько 5900 мешканців евакуювали з Вовчанського та Липецького напрямків станом на вечір 13 травня, повідомив на брифінгу начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Вовчанську, зазначив він, залишається до 200 осіб. Начальник ХОВА закликав цих людей евакуюватись.

У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що за три дні евакуації доправили в безпечніші місця 2071 жителя Вовчанської та Липецької громад. У цих заходах також задіяні співробітники ДСНС, волонтери та чиновники.

“Евакуаційні екіпажі поліції працюють постійно. Правоохоронці через гучномовці сповіщають про необхідність залишити небезпечні населені пункти, а також обходять будинки й вмовляють громадян рятуватися. Поліцейські надають всебічну підтримку та вивозять на службових автомобілях людей в безпечні місця”, – розповіли правоохоронці.

За даними поліції, за останні три дні тільки на Вовчанськ та околиці ворог скинув від 70 до 80 КАБів, також по місту б’ють з артилерії, міномета та танка.

Сьогодні на засіданні Ради оборони Харківщини було ухвалене рішення щодо примусової евакуації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з Богодухівського, Куп’янського та Ізюмського районів. Йдеться про 113 дітей із прикордонних територій. За власним бажанням із Вовчанської громади виїхали лише дев’ять дітей з опікунами.

З питань евакуації можна звернутися на «гарячу лінію» 0-800-33-92-91, спецлінію поліції «102» або до найближчих відділень поліції.