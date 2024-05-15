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Горели дача, гаражи и леса: 8 пожаров вызвали россияне на Харьковщине за сутки

Происшествия 08:45   15.05.2024
Оксана Горун
Горели дача, гаражи и леса: 8 пожаров вызвали россияне на Харьковщине за сутки

Восемь пожаров из-за обстрелов возникло на Харьковщине, сообщили в ГСЧС.

Пожары россияне вызвали в Харькове, Изюмском, Чугуевском и Харьковском районах. Самый большой по площади — в селе Боровая. Там горела подстилка леса на площади 8 га.

«Также пожары в экосистемах тушили в с. Казачья Лопань и около харьковской окружной дороги в Харьковском районе, а также в Слободском районе города Харькова. В Шевченковском районе Харькова горели: дачный дом, 15 частных гаражей и четыре автомобиля. Все пожары были оперативно ликвидированы силами ГСЧС», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 08:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восемь пожаров из-за обстрелов возникло на Харьковщине, сообщили в ГСЧС".