Горели дача, гаражи и леса: 8 пожаров вызвали россияне на Харьковщине за сутки

Восемь пожаров из-за обстрелов возникло на Харьковщине, сообщили в ГСЧС.

Пожары россияне вызвали в Харькове, Изюмском, Чугуевском и Харьковском районах. Самый большой по площади — в селе Боровая. Там горела подстилка леса на площади 8 га.

«Также пожары в экосистемах тушили в с. Казачья Лопань и около харьковской окружной дороги в Харьковском районе, а также в Слободском районе города Харькова. В Шевченковском районе Харькова горели: дачный дом, 15 частных гаражей и четыре автомобиля. Все пожары были оперативно ликвидированы силами ГСЧС», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.