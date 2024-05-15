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Горіли дача, гаражі та ліси: 8 пожеж викликали росіяни на Харківщині за добу

Події 08:45   15.05.2024
Оксана Горун
Горіли дача, гаражі та ліси: 8 пожеж викликали росіяни на Харківщині за добу

Вісім пожеж через обстріли виникли на Харківщині, повідомили у ДСНС.

Пожежі росіяни викликали в Харкові, Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах. Найбільший за площею – у селі Борова. Там горіла підстилка лісу на площі 8 га.

“Також пожежі в екосистемах гасили в с. Козача Лопань та біля харківської кільцевої дороги у Харківському районі, а також у Слобідському районі міста Харкова. В Шевченківському районі Харкова горіли: дачний будинок, 15 приватних гаражів та 4 автомобілі. Усі пожежі були оперативно ліквідовані силами ДСНС”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 08:45;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вісім пожеж через обстріли виникли на Харківщині, повідомили у ДСНС".