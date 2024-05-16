Работа в Харькове и области: предлагают вакансии с зарплатой до 25 тыс. грн

По состоянию на 16 мая в Харьковской области актуальны 1873 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия менеджера (управляющего) с зарплатой 25 тысяч гривен. Клишист будет иметь 20 тысяч, а обработчик подошв – 19990.

Наладчик оборудования керамического производства будет зарабатывать 17 тысяч, лесоруб – 15, колорист (полиграфическое производство) – 12 тысяч, репетитор по вокалу – 11800, ответственный секретарь редакции – 10 тысяч, прессовщик отходов (производство целлюлозы, бумаги, картона) – 9900, уполномоченный по антикоррупционной деятельности – 8100.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.