Робота в Харкові та області: пропонують вакансії із зарплатою до 25 тис. грн
Станом на 16 травня в Харківській області актуальні 1873 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія менеджера (управителя) із зарплатою 25 тисяч гривень. Клішист матиме 20 тисяч, а оброблювач підошов – 19990.
Налагоджувальник устаткування керамічного виробництва зароблятиме 17 тисяч, лісоруб – 15, колорист (поліграфічне виробництво) – 12 тисяч, репетитор з вокалу – 11800, відповідальний секретар редакції – 10 тисяч, пресувальник відходів (виробництво целюлози, паперу, картону) – 9900, а уповноважений з антикорупційної діяльності – 8100.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 16 травня в Харківській області актуальні 1873 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".