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В Харькове прогремел взрыв: Синегубов призвал быть в укрытиях

Происшествия 18:55   16.05.2024
Елена Нагорная
В Харькове прогремел взрыв: Синегубов призвал быть в укрытиях

В 18:50 16 мая в Харькове был слышен взрыв.

Незадолго до этого об опасности предупредил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Спустя минуту после взрыва начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей Харькова и Харьковского района быть в укрытиях.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 18:55;

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