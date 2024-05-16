В Харькове прогремел взрыв: Синегубов призвал быть в укрытиях
В 18:50 16 мая в Харькове был слышен взрыв.
Незадолго до этого об опасности предупредил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
Спустя минуту после взрыва начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей Харькова и Харьковского района быть в укрытиях.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, обстрел, синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 18:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 18:50 16 мая в Харькове был слышен взрыв. ".