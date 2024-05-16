В Харькове прогремел взрыв: Синегубов призвал быть в укрытиях

В 18:50 16 мая в Харькове был слышен взрыв.

Незадолго до этого об опасности предупредил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Спустя минуту после взрыва начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей Харькова и Харьковского района быть в укрытиях.