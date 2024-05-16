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У Харкові було чутно вибух: Синєгубов закликав бути в укриттях

Події 18:55   16.05.2024
Олена Нагорна
У Харкові було чутно вибух: Синєгубов закликав бути в укриттях

О 18:50 16 травня у Харкові було чутно вибух.

Незадовго до цього про небезпеку попередив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

За хвилину після вибуху начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав жителів Харкова та Харківського району бути в укриттях.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 18:55;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 18:50 16 травня у Харкові було чутно вибух".