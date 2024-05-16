У Харкові було чутно вибух: Синєгубов закликав бути в укриттях

О 18:50 16 травня у Харкові було чутно вибух.

Незадовго до цього про небезпеку попередив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

За хвилину після вибуху начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав жителів Харкова та Харківського району бути в укриттях.