За более 200 млн грн ремонтируют поврежденные больницы на Харьковщине (фото)
На Харьковщине продолжаются аварийно-восстановительные работы в четырех объектах заведений здравоохранения, которые были повреждены в результате обстрелов РФ.
🏥 В частности, по данным ХОВА, в здании Областной детской клинической больницы №1 заменили оконные блоки, отремонтировали кровлю пищеблока и входной группы, обустроили ограждение, украсили откосы и подоконники, установили отливы. Сейчас производится отмостка территории. На этот объект на 2024 год было выделено более 11 млн грн.
🏥 Также работы продолжаются в амбулатории общей практики семейной медицины в Старосалтовской громаде. Здесь уже выполнены внутренние украшения помещений, отделка фасада, в здании заменили окна и дверные блоки, провели ремонт инженерных сетей и вентиляции. Продолжаются работы по благоустройству. На выполнение этих работ в текущем году предусмотрено 48,1 млн грн.
🏥 В Областной клинической травматологической больнице отремонтировали шестой этаж здания, который получил повреждения в результате вражеских обстрелов. Также выполнили внутреннюю отделку помещений и ремонт с заменой инженерных сетей. Работы здесь в этом году обойдутся почти в 467 тыс. грн.
🏥 В Харьковском районе идет восстановление Центра первичной медико-санитарной помощи Дергачевского городского совета. На объекте были отремонтированы фундамент, стены, перекрытия и кровля, смонтированы оконные блоки, проложены инженерные сети. Сейчас проводятся работы по внутренней отделке помещений и отделке фасада. Объем финансирования восстановительных работ в 2024 году составляет 47,1 млн. грн.
Общая стоимость восстановления четырех больниц составляет 216,3 миллиона гривен, сообщили в ХОВА. Все работы планируется завершить до конца года.
Читайте также: В поликлинике Харькова затеяли ремонт: ХАЦ удивила закупка 250 тысяч дюбелей
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: больница, здравоохранение, обстрелы, ремонт, харьковщина, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «За более 200 млн грн ремонтируют поврежденные больницы на Харьковщине (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 мая 2024 в 16:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине продолжаются аварийно-восстановительные работы в четырех объектах заведений здравоохранения, которые были повреждены в результате обстрелов РФ.".