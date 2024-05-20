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За более 200 млн грн ремонтируют поврежденные больницы на Харьковщине (фото)

Общество 16:26   20.05.2024
Виктория Яковенко
За более 200 млн грн ремонтируют поврежденные больницы на Харьковщине (фото) Фото: ХОВА

На Харьковщине продолжаются аварийно-восстановительные работы в четырех объектах заведений здравоохранения, которые были повреждены в результате обстрелов РФ.

🏥 В частности, по данным ХОВА, в здании Областной детской клинической больницы №1 заменили оконные блоки, отремонтировали кровлю пищеблока и входной группы, обустроили ограждение, украсили откосы и подоконники, установили отливы. Сейчас производится отмостка территории. На этот объект на 2024 год было выделено более 11 млн грн.

🏥 Также работы продолжаются в амбулатории общей практики семейной медицины в Старосалтовской громаде. Здесь уже выполнены внутренние украшения помещений, отделка фасада, в здании заменили окна и дверные блоки, провели ремонт инженерных сетей и вентиляции. Продолжаются работы по благоустройству. На выполнение этих работ в текущем году предусмотрено 48,1 млн грн.

🏥 В Областной клинической травматологической больнице отремонтировали шестой этаж здания, который получил повреждения в результате вражеских обстрелов. Также выполнили внутреннюю отделку помещений и ремонт с заменой инженерных сетей. Работы здесь в этом году обойдутся почти в 467 тыс. грн.

🏥 В Харьковском районе идет восстановление Центра первичной медико-санитарной помощи Дергачевского городского совета. На объекте были отремонтированы фундамент, стены, перекрытия и кровля, смонтированы оконные блоки, проложены инженерные сети. Сейчас проводятся работы по внутренней отделке помещений и отделке фасада. Объем финансирования восстановительных работ в 2024 году составляет 47,1 млн. грн.

Общая стоимость восстановления четырех больниц составляет 216,3 миллиона гривен, сообщили в ХОВА. Все работы планируется завершить до конца года.

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Фото: ХОВА

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 мая 2024 в 16:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине продолжаются аварийно-восстановительные работы в четырех объектах заведений здравоохранения, которые были повреждены в результате обстрелов РФ.".