За понад 200 млн грн ремонтують пошкоджені лікарні на Харківщині (фото)
На Харківщині тривають аварійно-відновлювальні роботи у чотирьох об’єктах закладів охорони здоров’я, які були пошкоджені внаслідок обстрілів РФ.
🏥 Зокрема, за даними ХОВА, в будівлі Обласної дитячої клінічної лікарні №1 замінили віконні блоки, відремонтували покрівлю харчоблоку та вхідної групи, облаштували огорожу, оздобили відкоси й підвіконня, встановили відливи. Наразі проводиться вимощення території. На цей об’єкт на 2024 рік виділили понад 11 млн грн.
🏥 Також роботи тривають в амбулаторії загальної практики сімейної медицини у Старосалтівській громаді. Тут вже виконані внутрішнє оздоблення приміщень, опорядження фасаду, у будівлі замінили вікна та дверні блоки, провели ремонт інженерних мереж і вентиляції. Тривають роботи з благоустрою. На виконання цих робіт у поточному році передбачено 48,1 млн грн.
🏥 В Обласній клінічній травматологічній лікарні відремонтували шостий поверху будівлі, який зазнав пошкоджень внаслідок ворожого обстрілу. Також виконали внутрішнє оздоблення приміщень та ремонт із заміною інженерних мереж. Роботи тут у цьому році обійдуться у майже 467 тис. грн.
🏥 У Харківському районі триває відновлення Центру первинної медико-санітарної допомоги Дергачівської міської ради. На об’єкті відремонтували фундамент, стіни, перекриття й покрівлю, змонтували віконні блоки, проклали інженерні мережі. Наразі проводяться роботи із внутрішнього оздоблення приміщень та опорядження фасаду. Обсяг фінансування відновлювальних робіт у 2024 році складає 47,1 млн грн.
Загалом загальна вартість відбудови чотирьох лікарень складає 216,3 мільйона гривень, повідомили у ХОВА. Усі роботи планують завершити до кінця року.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: больница, здравоохранение, обстріли, ремонт, харківщина, хова;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині тривають аварійно-відновлювальні роботи у чотирьох об’єктах закладів охорони здоров’я, які були пошкоджені внаслідок обстрілів РФ.".