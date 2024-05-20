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За понад 200 млн грн ремонтують пошкоджені лікарні на Харківщині (фото)

Суспільство 16:26   20.05.2024
Вікторія Яковенко
За понад 200 млн грн ремонтують пошкоджені лікарні на Харківщині (фото) Фото: ХОВА

На Харківщині тривають аварійно-відновлювальні роботи у чотирьох об’єктах закладів охорони здоров’я, які були пошкоджені внаслідок обстрілів РФ.

🏥 Зокрема, за даними ХОВА, в будівлі Обласної дитячої клінічної лікарні №1 замінили віконні блоки, відремонтували покрівлю харчоблоку та вхідної групи, облаштували огорожу, оздобили відкоси й підвіконня, встановили відливи. Наразі проводиться вимощення території. На цей об’єкт на 2024 рік виділили понад 11 млн грн.

🏥 Також роботи тривають в амбулаторії загальної практики сімейної медицини у Старосалтівській громаді. Тут вже виконані внутрішнє оздоблення приміщень, опорядження фасаду, у будівлі замінили вікна та дверні блоки, провели ремонт інженерних мереж і вентиляції. Тривають роботи з благоустрою. На виконання цих робіт у поточному році передбачено 48,1 млн грн.

🏥 В Обласній клінічній травматологічній лікарні відремонтували шостий поверху будівлі, який зазнав пошкоджень внаслідок ворожого обстрілу. Також виконали внутрішнє оздоблення приміщень та ремонт із заміною інженерних мереж. Роботи тут у цьому році обійдуться у майже 467 тис. грн.

🏥 У Харківському районі триває відновлення Центру первинної медико-санітарної допомоги Дергачівської міської ради. На об’єкті відремонтували фундамент, стіни, перекриття й покрівлю, змонтували віконні блоки, проклали інженерні мережі. Наразі проводяться роботи із внутрішнього оздоблення приміщень та опорядження фасаду. Обсяг фінансування відновлювальних робіт у 2024 році складає 47,1 млн грн.

Загалом загальна вартість відбудови чотирьох лікарень складає 216,3 мільйона гривень, повідомили у ХОВА. Усі роботи планують завершити до кінця року.

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Фото: ХОВА

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2024 в 16:26;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині тривають аварійно-відновлювальні роботи у чотирьох об’єктах закладів охорони здоров’я, які були пошкоджені внаслідок обстрілів РФ.".