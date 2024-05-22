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На Харьковщине отключалось оборудование высоковольтной подстанции — Минэнерго

Происшествия 10:35   22.05.2024
Оксана Горун
На Харьковщине отключалось оборудование высоковольтной подстанции — Минэнерго Фото: Сергей Зеленский/telegram

Министерство энергетики Украины объяснило причины перебоев со светом на Харьковщине.

«В Харьковской области во время обстрелов отключалось оборудование одной из высоковольтных подстанций. Оно включено в работу. Также в результате обстрелов выключались две воздушные линии облэнерго. В результате обесточивались бытовые потребители. Они запитаны», — сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Там также отметили, что в результате атаки «шахедов» на энергетические объекты в соседней Сумской области обесточились около 518 тысяч абонентов. К утру большинство запитали.

«Также были нарушены электроснабжение бытовых и промышленных потребителей в соседних областях – Черниговской и Харьковской. Они также запитаны. Продолжаются восстановительные работы», — отметили энергетики.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 10:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство энергетики Украины объяснило причины перебоев со светом на Харьковщине".