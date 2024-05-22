На Харьковщине отключалось оборудование высоковольтной подстанции — Минэнерго
Министерство энергетики Украины объяснило причины перебоев со светом на Харьковщине.
«В Харьковской области во время обстрелов отключалось оборудование одной из высоковольтных подстанций. Оно включено в работу. Также в результате обстрелов выключались две воздушные линии облэнерго. В результате обесточивались бытовые потребители. Они запитаны», — сообщили в пресс-службе Минэнерго.
Там также отметили, что в результате атаки «шахедов» на энергетические объекты в соседней Сумской области обесточились около 518 тысяч абонентов. К утру большинство запитали.
«Также были нарушены электроснабжение бытовых и промышленных потребителей в соседних областях – Черниговской и Харьковской. Они также запитаны. Продолжаются восстановительные работы», — отметили энергетики.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: відключення, електрика, Минэнерго, отключения, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 10:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство энергетики Украины объяснило причины перебоев со светом на Харьковщине".