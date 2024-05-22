На Харківщині відключалося обладнання високовольтної підстанції – Міненерго
Міністерство енергетики пояснило причини перебоїв зі світлом на Харківщині.
“На Харківщині під час обстрілів вимикалося обладнання однієї з високовольтних підстанцій. Його включено в роботу. Також внаслідок обстрілів вимикалися дві повітряні лінії обленерго. Внаслідок цього знеструмлювалися побутові споживачі. Їх заживлено”, – повідомили у пресслужбі Міненерго.
Там також зазначили, що внаслідок атаки “шахедів” на енергетичні об’єкти в сусідній Сумській області знеструмлювалися близько 518 тисяч абонентів. На ранок більшість заживили.
“Також були порушення в електропостачанні побутових та промислових споживачів у сусідніх областях – Чернігівській та Харківській. Їх також заживлено. Тривають відновлювальні роботи”, – зазначили енергетики.
Читайте також: Вибух на Харківщині пролунав уранці: атакували Чугуєв, є постраждала
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: відключення, електрика, Минэнерго, світло;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині відключалося обладнання високовольтної підстанції – Міненерго»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2024 в 10:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство енергетики пояснило причини перебоїв зі світлом на Харківщині".