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На Харківщині відключалося обладнання високовольтної підстанції – Міненерго

Події 10:35   22.05.2024
Оксана Горун
На Харківщині відключалося обладнання високовольтної підстанції – Міненерго

Міністерство енергетики пояснило причини перебоїв зі світлом на Харківщині.

“На Харківщині під час обстрілів вимикалося обладнання однієї з високовольтних підстанцій. Його включено в роботу. Також внаслідок обстрілів вимикалися дві повітряні лінії обленерго. Внаслідок цього знеструмлювалися побутові споживачі. Їх заживлено”, – повідомили у пресслужбі Міненерго.

Там також зазначили, що внаслідок атаки “шахедів” на енергетичні об’єкти в сусідній Сумській області знеструмлювалися близько 518 тисяч абонентів. На ранок більшість заживили.

“Також були порушення в електропостачанні побутових та промислових споживачів у сусідніх областях – Чернігівській та Харківській. Їх також заживлено. Тривають відновлювальні роботи”, – зазначили енергетики.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2024 в 10:35;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство енергетики пояснило причини перебоїв зі світлом на Харківщині".