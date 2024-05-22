На Харківщині відключалося обладнання високовольтної підстанції – Міненерго

Міністерство енергетики пояснило причини перебоїв зі світлом на Харківщині.

“На Харківщині під час обстрілів вимикалося обладнання однієї з високовольтних підстанцій. Його включено в роботу. Також внаслідок обстрілів вимикалися дві повітряні лінії обленерго. Внаслідок цього знеструмлювалися побутові споживачі. Їх заживлено”, – повідомили у пресслужбі Міненерго.

Там також зазначили, що внаслідок атаки “шахедів” на енергетичні об’єкти в сусідній Сумській області знеструмлювалися близько 518 тисяч абонентів. На ранок більшість заживили.

“Також були порушення в електропостачанні побутових та промислових споживачів у сусідніх областях – Чернігівській та Харківській. Їх також заживлено. Тривають відновлювальні роботи”, – зазначили енергетики.