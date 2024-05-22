Таинственный россиянин летел с президентом Ирана Раиси — Коваленко

Фото: последний кадр с Раиси в том самом вертолете, скриншот с видео иранского телеканала

О присутствии на борту разбившегося вертолета президента Ирана Раиси некого гражданина РФ Кручева сообщил ряд иранских СМИ. Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко предположил, чем мог заниматься этот таинственный персонаж.

«На борту вертолета, помимо представителей Ирана был еще один иностранец, о котором практически никто не упоминает. Гражданин российской федерации, некто Кручев. О девятом погибшем пассажире президентского «Bell-214» сообщили лишь некоторые иранские СМИ, после чего забыли о нем напрочь, а также несколько иностранных, в частности, грузинское интернет-издание «Business Media» и индийское «Lokmat Times». В свою очередь, ни одно российское СМИ не сообщало о россияне на борту иранского вертолета, забившегося в провинции Восточный Азербайджан», — отметил Коваленко.

Он обратил внимание на чрезмерно «бурную» реакцию руководства РФ на авиакатастрофу Иране.

«Посол Ирана в Москве заявлял изданию «IRNA», что путин поздним вечером 19 мая провел с ним встречу, на которой присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совбеза сергей шойгу, глава российского генштаба валерий герасимов, советник президента Игорь Левитин, глава МЧС Александр Куренков и один из высокопоставленных чиновников ФСБ, имя которого посол не назвал. И вся эта толпа была собрана только лишь для того, чтобы выразить беспокойство судьбой Раиси и предложить помочь в поисках?» — задал риторический вопрос обозреватель.

У него есть версия относительно того, чем так дорог был россиянам Кручев и что делал в компании высокопоставленных иранцев.

«Не исключено, что некто Кручев имел непосредственное отношение к ядерной программе Ирана и сопровождал президента Раиси в этой поездке не просто так. И сокрытие его присутствия на борту «Bell-214″ было предельно важным для россии и судьбой именно этого человека российское военно-политическое руководство заботилось в первую очередь», — считает Коваленко.