Live
  • Ср 22.05.2024
  • Харьков  +22°С
  • USD 39.81
  • EUR 43.26

Таинственный россиянин летел с президентом Ирана Раиси — Коваленко

Мир 10:20   22.05.2024
Оксана Горун
Таинственный россиянин летел с президентом Ирана Раиси — Коваленко Фото: последний кадр с Раиси в том самом вертолете, скриншот с видео иранского телеканала

О присутствии на борту разбившегося вертолета президента Ирана Раиси некого гражданина РФ Кручева сообщил ряд иранских СМИ. Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко предположил, чем мог заниматься этот таинственный персонаж.

«На борту вертолета, помимо представителей Ирана был еще один иностранец, о котором практически никто не упоминает. Гражданин российской федерации, некто Кручев. О девятом погибшем пассажире президентского «Bell-214» сообщили лишь некоторые иранские СМИ, после чего забыли о нем напрочь, а также несколько иностранных, в частности, грузинское интернет-издание «Business Media» и индийское «Lokmat Times». В свою очередь, ни одно российское СМИ не сообщало о россияне на борту иранского вертолета, забившегося в провинции Восточный Азербайджан», — отметил Коваленко.

Он обратил внимание на чрезмерно «бурную» реакцию руководства РФ на авиакатастрофу Иране.

«Посол Ирана в Москве заявлял изданию «IRNA», что путин поздним вечером 19 мая провел с ним встречу, на которой присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совбеза сергей шойгу, глава российского генштаба валерий герасимов, советник президента Игорь Левитин, глава МЧС Александр Куренков и один из высокопоставленных чиновников ФСБ, имя которого посол не назвал. И вся эта толпа была собрана только лишь для того, чтобы выразить беспокойство судьбой Раиси и предложить помочь в поисках?» — задал риторический вопрос обозреватель.

Читайте также: Смерть президента Ирана Раиси подтвердили, объявили «срочное совещание»

У него есть версия относительно того, чем так дорог был россиянам Кручев и что делал в компании высокопоставленных иранцев.

«Не исключено, что некто Кручев имел непосредственное отношение к ядерной программе Ирана и сопровождал президента Раиси в этой поездке не просто так. И сокрытие его присутствия на борту «Bell-214″ было предельно важным для россии и судьбой именно этого человека российское военно-политическое руководство заботилось в первую очередь», — считает Коваленко.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 22 мая: удар по Чугуеву, последствия обстрелов
Главные новости Харькова 22 мая: удар по Чугуеву, последствия обстрелов
22.05.2024, 10:10
Россияне перебросили на Харьковщину десантников с других направлений — Машовец
Россияне перебросили на Харьковщину десантников с других направлений — Машовец
22.05.2024, 08:16
Атака на центр Чугуева: уже семь пострадавших — Синегубов (обновлено)
Атака на центр Чугуева: уже семь пострадавших — Синегубов (обновлено)
22.05.2024, 10:08
В Харькове открыли бассейн, по которому «прилетело» в первые дни вторжения
В Харькове открыли бассейн, по которому «прилетело» в первые дни вторжения
22.05.2024, 09:24
Взрыв на Харьковщине прогремел утром: атаковали Чугуев, есть пострадавшая
Взрыв на Харьковщине прогремел утром: атаковали Чугуев, есть пострадавшая
22.05.2024, 08:28
Таинственный россиянин летел с президентом Ирана Раиси — Коваленко
Таинственный россиянин летел с президентом Ирана Раиси — Коваленко
22.05.2024, 10:20

Новости по теме:

09:08
Смерть президента Ирана Раиси подтвердили, объявили «срочное совещание»
11:42
Боррель пояснил, почему ракеты Ирана союзники сбивают, а ракеты РФ — нет
11:32
«У них внутри ничего нет» — Портников о Путине и Хаменеи
15:54
Путин знал об атаке Ирана на Израиль – BILD
11:28
«Ни один израильтянин не переплыл Иордан, чтобы бежать» — Береза

Вы читали новость: «Таинственный россиянин летел с президентом Ирана Раиси — Коваленко»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 10:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О присутствии на борту разбившегося вертолета президента Ирана Раиси некого гражданина РФ Кручева сообщил ряд иранских СМИ. Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко предположил, чем мог заниматься этот таинственный персонаж".