Таємничий росіянин летів із президентом Ірану Раїсі – Коваленко
Про присутність на борту вертольота президента Ірану Раїсі, який розбився, громадянина РФ Кручева повідомила низка іранських ЗМІ. Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко припустив, чим міг займатися цей таємничий персонаж.
“На борту вертольота, крім представників Ірану, був ще один іноземець, про якого практично ніхто не згадує. Громадянин російської федерації, хтось Кручев. Про дев’ятого загиблого пасажира президентського “Bell-214” повідомили лише деякі іранські ЗМІ, після чого геть забули про нього геть, а також кілька іноземних, зокрема, грузинське інтернет-видання “Business Media” та індійське “Lokmat Times”, – відзначив Коваленко.
Він звернув увагу на надмірно “бурхливу” реакцію керівництва РФ на авіакатастрофу в Ірані.
“Посол Ірану в Москві заявляв виданню “IRNA”, що путін пізно ввечері 19 травня провів з ним зустріч, на якій були присутні міністр оборони Андрій Білоусов, секретар Ради безпеки сергій шойгу, глава російського генштабу валерій герасімов, радник президента Ігор Левітін, і один з високопосадовців ФСБ, ім’я якого посол не назвав. І весь цей натовп був зібраний тільки для того, щоб висловити занепокоєння долею Раїсі та запропонувати допомогти у пошуках?” – поставив риторичне запитання оглядач.
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Він має версію щодо того, чим такий дорогий був росіянам Кручев і що робив у компанії високопоставлених іранців.
“Не виключено, що хтось Кручев мав безпосереднє відношення до ядерної програми Ірану та супроводжував президента Раїсі в цій поїздці не просто так. І приховування його присутності на борту “Bell-214″ було дуже важливим для Росії та долею саме цієї людини російське військово-політичне керівництво опікувалося насамперед”, — вважає Коваленко.
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- Категорії: Події, Світ; Теги: Иран, коваленко, раиси, рф;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2024 в 10:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про присутність на борту вертольота президента Ірану Раїсі, який розбився, громадянина РФ Кручева повідомила низка іранських ЗМІ. Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко припустив, чим міг займатися цей таємничий персонаж".