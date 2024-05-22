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Тепло и грозы. Какой будет погода 23 мая в Харькове и области

Погода 21:06   22.05.2024
Оксана Якушко
Тепло и грозы. Какой будет погода 23 мая в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 23 мая, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области: Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. ⛈️
Ветер северо-восточный ↙️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью 10 — 15° тепла, днем 24 — 29°.

По Харькову: Днем небольшой кратковременный дождь .🌧️
Ветер северо-восточный ↙️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью 11 — 13° тепла, днем 26 — 28°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 21:06;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 23 мая, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".