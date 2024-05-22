Тепло і грози. Якою буде погода 23 травня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 23 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Вночі без істотних опадів.⭐️ Вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. ⛈️
Вітер північно – східний ↙️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 10 – 15° тепла, вдень 24 – 29°.
По місту: Вночі без істотних опадів.⭐️ Вдень невеликий короткочасний дощ .🌧️
Вітер північно – східний ↙️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 11 – 13° тепла, вдень 26 – 28°.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2024 в 21:06;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 23 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології. ".