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Тепло і грози. Якою буде погода 23 травня у Харкові та області

Погода 21:06   22.05.2024
Оксана Якушко
Тепло і грози. Якою буде погода 23 травня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 23 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології. 

По області: Вночі без істотних опадів.⭐️ Вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. ⛈️

Вітер північно – східний ↙️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 10 – 15° тепла, вдень 24 – 29°.

По місту: Вночі без істотних опадів.⭐️ Вдень невеликий короткочасний дощ .🌧️
Вітер північно – східний ↙️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 11 – 13° тепла, вдень 26 – 28°.

Читайте також: На Харків та область суне гроза: попередження синоптиків

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2024 в 21:06;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 23 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології. ".