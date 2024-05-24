«Больше стало взрывов» — Терехов о жизни в Харькове

В последнее время в Харькове увеличилось количество обстрелов, сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

«Больше стало взрывов, больше стали ракеты запускать по Харькову. По Харькову запускают и баллистические ракеты, и «Шахеды», и ракеты С-300. Намного больше обстрелов по городу, мы видим это каждый день», — отметил мэр.

Однако, несмотря на удары РФ, люди в городе выходят на работу, заявил Терехов.

«У нас не закрыты предприятия. Несмотря на такие обстрелы, город живет, город работает, открыты и малый бизнес и производственные предприятия. Да, очень тяжело, но все работают», — сказал мэр.