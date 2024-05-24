«Більше стало вибухів» – Терехов про життя у Харкові

Останнім часом у Харкові збільшилась кількість обстрілів, повідомив мер міста Ігор Терехов в етері нацмарафону.

«Більше стало вибухів, більше стали ракет запускати по Харкову. По Харкову запускають і балістичні ракети, і «шахеди», і ракети С-300. Набагато побільшало обстрілів по місту, ми бачимо це кожного дня», – зазначив мер.

Однак попри удари РФ, люди у місті виходять на роботу, заявив Терехов.

«У нас не зачинені підприємства. Попри такі обстріли, місто живе, місто працює, відчинені і малий бізнес, і виробничі підприємства. Так, дуже важко, але всі працюють», – сказав мер.

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