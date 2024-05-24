«Більше стало вибухів» – Терехов про життя у Харкові
Останнім часом у Харкові збільшилась кількість обстрілів, повідомив мер міста Ігор Терехов в етері нацмарафону.
«Більше стало вибухів, більше стали ракет запускати по Харкову. По Харкову запускають і балістичні ракети, і «шахеди», і ракети С-300. Набагато побільшало обстрілів по місту, ми бачимо це кожного дня», – зазначив мер.
Однак попри удари РФ, люди у місті виходять на роботу, заявив Терехов.
«У нас не зачинені підприємства. Попри такі обстріли, місто живе, місто працює, відчинені і малий бізнес, і виробничі підприємства. Так, дуже важко, але всі працюють», – сказав мер.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вибухи, мэр, обстріли, терехов, удары, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 12:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Останнім часом у Харкові збільшилась кількість обстрілів, повідомив мер міста Ігор Терехов в етері нацмарафону.".