Салтовский мясокомбинат запустил в Польше новый бренд колбасы «Saltowski»
В Польше запустили новый бренд колбасы и мясных деликатесов от «Салтовского мясокомбината», который получил аналогичное название – «Zakłady Mięsne Saltowski».
Об этом сообщает пресс-служба производителя – холдинга SMK Group.
Как отмечают в компании, «Saltowski» производит два ассортимента продукции. Первый – классический, который уже давно популярен в Украине – это, в частности, «Докторская» и «Любительская» колбасы, «Сервелат» и сало, у которых лучший вкус и качество для наших соотечественников в ЕС. Второй – традиционный польский сегмент, близкий и понятный местным потребителям – это, в частности, «Краковская» и «Живецкая» колбасы, колбаса «Метка», ветчина, паштеты, заливные колбасы, которые всегда были популярны в Польше.
Продукцию производят на местном заводе в Куявско-Поморском воеводстве в северо-центральной части Польши. Это предприятие компания SMK Group приобрела в 2023 году. Там сейчас работает сотня сотрудников, половина из которых – украинцы.
Завод производит 15 тонн продукции в сутки, но там продолжается модернизация, что позволит увеличить выход как минимум в три раза – до 50 тонн. В производстве максимально используется охлажденное мясо, ежедневно поставляемое из местных ферм. Технологический процесс отлажен так, что при изготовлении сырье остается максимально свежим.
SMK Group планирует также расширить свой опыт организации гриль-станций и на Польшу. Уже в ближайшее время на территории Куявско-Поморского воеводства мясокомбинат установит несколько гриль-павильонов, чтобы популяризировать марку «Saltowski» среди местного потребителя. В планах – также открытие локальных фирменных магазинов.
СПРАВКА
SMK Group является одним из самых мощных, современных и высокотехнологичных мясоперерабатывающих бизнесов, который объединяет три мясоперерабатывающих завода в Украине, один – в Польше, агрофирму и собственные фермы, которые производят широкий ассортимент колбас, мясных деликатесов, свежего мяса. Холдинг развивает несколько брендов: магазины в формате «у дома» – Салтовский, Киевский, Богодуховский мясокомбинаты; супермаркеты «Рулька»; премиум-супермаркеты «dan»; магазины агрофирмы «Свитанок», рыбные магазины «ЙОРШ» и мясной бренд «Saltowski» в Польше.
Ассортимент включает 2 тысячи продуктов, которые можно приобрести в более чем 600 фирменных магазинах в Украине, а также в местных сетях супермаркетов еще в восьми странах Европы – Бельгии, Болгарии, Греции, Испании, Италии, Германии, Польше и Румынии.
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- Категории: Мир, Общество; Теги: деликатес, колбаса, Польша, ринок, рынок, Салтовский мясокомбинат, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 17:24;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Польше запустили новый бренд колбасы и мясных деликатесов от «Салтовского мясокомбината», который получил аналогичное название – «Zakłady Mięsne Saltowski».".