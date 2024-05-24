ВСУ отбили часть территории на севере от Харькова — ISW
Институт изучения войны (ISW) сообщил: кадры с геолокацией подтверждают, что ВСУ «незначительно продвинулись» к юго-востоку от села Лукьянцы.
«Украинские силы недавно отбили окраинную территорию к северу от Харькова на фоне продолжающихся российских наземных атак в этом районе 23 мая. Геолоцированные кадры, опубликованные 22 мая, показывают, что украинские силы недавно незначительно продвинулись к юго-востоку от Лукьянцов (к северо-востоку от Липцев), — проинформировали аналитики в актуальной сводке. — Российские войска продолжали наземные атаки возле Липцев, а российские источники утверждали, что украинские силы контратаковали возле Липцев и Глубокого (к северу от Липцев). Российские военные блогеры утверждали, что российские войска продвинулись на глубину до 500 метров в районе Липцев, однако ISW не увидел визуального подтверждения этому утверждению. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска перешли к активной обороне на Липцевском направлении».
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В течение дня 23 мая в Волчанске и его окрестностях продолжались бои. По данным Института изучения войны, подтвержденных изменений линии фронта не было.
«Российские военные блогеры утверждали, что российские войска продвинулись на глубину до 400 метров в пределах Волчанска, однако ISW не увидел визуального подтверждения этому утверждению. Другой известный российский военный блогер заявил, что боевые действия в Волчанске становятся позиционными. Сырский заявил, что российские войска сейчас «завязли» в уличных боях в Волчанске, несмотря на первоначальные тактические успехи, и сейчас перебрасывают в этот район резервы с других оперативных направлений», — отметили в ISW.
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 07:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил: кадры с геолокацией подтверждают, что ВСУ «незначительно продвинулись» к юго-востоку от села Лукьянцы".