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ЗСУ відбили частину території на півночі від Харкова – ISW

Події 07:02   24.05.2024
Оксана Горун
ЗСУ відбили частину території на півночі від Харкова – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив: кадри з геолокацією підтверджують, що ЗСУ “незначно просунулися” на південний схід від села Лук’янці.

“Українські сили нещодавно відбили околичну територію на північ від Харкова на тлі російських наземних атак, що продовжуються, в цьому районі 23 травня. Геолоковані кадри, що опубліковані 22 травня, показують, що українські сили нещодавно незначно просунулися на південний схід від Лук’янців (на північний схід від Липців), – поінформували аналітики в актуальному зведенні. — Російські війська продовжували наземні атаки біля Липців, а російські джерела стверджували, що українські сили контратакували біля Липців та Глибокого (на північ від Липців). Російські військові блогери стверджували, що російські війська просунулися на глибину до 500 метрів у районі Липців, проте ISW не побачив візуального підтвердження цього твердження. Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська перейшли до активної оборони на Липцівському напрямку”.

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Протягом дня 23 травня у Вовчанську та поблизу нього тривали бої. За даними Інституту вивчення війни, підтверджених змін лінії фронту не було.

“Російські військові блогери стверджували, що російські війська просунулися на глибину до 400 метрів у межах Волчанська, проте ISW не побачив візуального підтвердження цього твердження. Інший відомий російський військовий блогер заявив, що бойові дії у Вовчанську стають позиційними. Сирський заявив, що російські війська “зав’язли” у вуличних боях у Вовчанську, попри початкові тактичні успіхи, і зараз перекидають у цей район резерви з інших оперативних напрямків”, – зазначили в ISW.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 07:02;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) повідомив: кадри з геолокацією підтверджують, що ЗСУ “незначно просунулися” на південний схід від села Лук’янці".