В Харькове 39 раненых госпитализировали, трое в тяжелом состоянии – Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о состоянии пострадавших в Харькове.
«Госпитализированы в лечебные учреждения 39 человек, из них 2 – в тяжелом состоянии, 1 – крайне тяжелый в ожоговой реанимации. 13-летний ребенок прооперирован. Другие – лечатся амбулаторно», – рассказал Синегубов.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Олег Синегубов, поранені, пострадавшие, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 25 мая 2024 в 22:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о состоянии пострадавших в Харькове.".