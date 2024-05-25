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В Харькове 39 раненых госпитализировали, трое в тяжелом состоянии – Синегубов

Общество 22:18   25.05.2024
Оксана Якушко
В Харькове 39 раненых госпитализировали, трое в тяжелом состоянии – Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о состоянии пострадавших в Харькове.

«Госпитализированы в лечебные учреждения 39 человек, из них 2 – в тяжелом состоянии, 1 – крайне тяжелый в ожоговой реанимации. 13-летний ребенок прооперирован. Другие – лечатся амбулаторно», – рассказал Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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25.05.2024, 22:18

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  • • Дата публикации материала: 25 мая 2024 в 22:18;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о состоянии пострадавших в Харькове.".