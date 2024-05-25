В Харькове 39 раненых госпитализировали, трое в тяжелом состоянии – Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о состоянии пострадавших в Харькове.

«Госпитализированы в лечебные учреждения 39 человек, из них 2 – в тяжелом состоянии, 1 – крайне тяжелый в ожоговой реанимации. 13-летний ребенок прооперирован. Другие – лечатся амбулаторно», – рассказал Синегубов.