У Харкові 39 поранених ушпиталили, троє – у важкому стані – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про стан постраждалих у Харкові.

«Госпіталізовано до лікувальних установ 39 людей, з них 2 – у важкому стані, 1 – вкрай важкий у опіковій реанімації. 13-річна дитина прооперована. Інші – лікуються амбулаторно», – розповів Синєгубов.