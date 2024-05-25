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У Харкові 39 поранених ушпиталили, троє – у важкому стані – Синєгубов

Суспільство 22:18   25.05.2024
Оксана Якушко
У Харкові 39 поранених ушпиталили, троє – у важкому стані – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про стан постраждалих у Харкові.

«Госпіталізовано до лікувальних установ 39 людей, з них 2 – у важкому стані, 1 – вкрай важкий у опіковій реанімації. 13-річна дитина прооперована. Інші – лікуються амбулаторно», – розповів Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2024 в 22:18;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про стан постраждалих у Харкові.".