Тепло и облачно. Какая будет погода 28 мая в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 28 мая, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
По области Без осадков. 🌤
Ветер восточный, 7 — 12 м/с; днем местами порывы, 15 – 20 м/с.
Температура воздуха: ночью 10 — 15°, днем 25 — 30°.
По городу: Без осадков.
Ветер восточный⬅️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 13 — 15°, днем 27 — 29°.
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- Категории: Погода, Украина, Харьков; Теги: погода, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 21:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 28 мая, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".