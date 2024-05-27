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Тепло и облачно. Какая будет погода 28 мая в Харькове и области

Погода 21:30   27.05.2024
Оксана Якушко
Тепло и облачно. Какая будет погода 28 мая в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 28 мая, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области Без осадков. 🌤
Ветер восточный, 7 — 12 м/с; днем местами порывы, 15 – 20 м/с.
Температура воздуха: ночью 10 — 15°, днем 25 — 30°.

По городу: Без осадков.
Ветер восточный⬅️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 13 — 15°, днем 27 — 29°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 21:30;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 28 мая, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".