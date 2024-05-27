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Тепло і хмарно. Якою буде погода 28 травня у Харкові та області

Погода 21:30   27.05.2024
Оксана Якушко
Тепло і хмарно. Якою буде погода 28 травня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 28 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без опадів. 🌤

Вітер східний⬅️, 7 – 12 м/с; вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 10 – 15°, вдень 25 – 30°.

По місту: Без опадів.🌤

Вітер східний ⬅️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 13 – 15°, вдень 27 – 29°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2024 в 21:30;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 28 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".