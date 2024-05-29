30 мая отключать свет в Украине не планируют
Компания «Укрэнерго» сообщила, что завтра, 30 мая, не запланировано отключение света на территории Украины.
«При изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления сообщат дополнительно», — отметили в «Укрэнерго».
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- Категории: Общество, Украина; Теги: график, отключение, світло, свет, Укрэнерго, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 19:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Компания «Укрэнерго» сообщила, что завтра, 30 мая, не запланировано отключение света на территории Украины.".