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30 мая отключать свет в Украине не планируют

Общество 19:40   29.05.2024
Оксана Якушко
30 мая отключать свет в Украине не планируют

Компания «Укрэнерго» сообщила, что завтра, 30 мая, не запланировано отключение света на территории Украины.

«При изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления сообщат дополнительно», — отметили в «Укрэнерго».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 19:40;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Компания «Укрэнерго» сообщила, что завтра, 30 мая, не запланировано отключение света на территории Украины.".