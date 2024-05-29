30 травня відключати світло в Україні не планують
Компанія “Укренерго” повідомила, що завтра, 30 травня, не заплановано відключення світла на території України.
«При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання повідомлять додатково», – зазначили в “Укренерго”.
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- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: график, електроенергія, отключение, світло, укренерго;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 19:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Компанія “Укренерго” повідомила , що завтра, 30 травня, не заплановано відключення світла на території України.".