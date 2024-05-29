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30 травня відключати світло в Україні не планують

Суспільство 19:40   29.05.2024
Оксана Якушко
30 травня відключати світло в Україні не планують

Компанія “Укренерго” повідомила, що завтра, 30 травня, не заплановано відключення світла на території України.

«При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання повідомлять додатково», – зазначили в “Укренерго”.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 19:40;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Компанія “Укренерго” повідомила , що завтра, 30 травня, не заплановано відключення світла на території України.".