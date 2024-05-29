Авиация РФ ударила по Русской Лозовой под Харьковом: ранен пожилой мужчина
В 16:20 военные РФ нанесли удар корректируемой авиабомбой по поселку Русская Лозовая Харьковского района, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Повреждены домовладения, хозяйственные постройки и автомобили. Получил ранения 82-летний мужчина. Его доставили в больницу.
Открыто уголовное производство по ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиабомба, авиаудар, КАБ, Русская Лозовая, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 18:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 16:20 военные РФ нанесли удар корректируемой авиабомбой по поселку Русская Лозовая Харьковского района, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".