Live
  • Ср 29.05.2024
  • Харьков  +24°С
  • USD 40.4
  • EUR 43.97

Авиация РФ ударила по Русской Лозовой под Харьковом: ранен пожилой мужчина

Происшествия 18:00   29.05.2024
Елена Нагорная
Авиация РФ ударила по Русской Лозовой под Харьковом: ранен пожилой мужчина

В 16:20 военные РФ нанесли удар корректируемой авиабомбой по поселку Русская Лозовая Харьковского района, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Повреждены домовладения, хозяйственные постройки и автомобили. Получил ранения 82-летний мужчина. Его доставили в больницу.

Открыто уголовное производство по ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).

Читайте также: Враг безжалостно бомбит север Харьковщины и атакует у Волчанска — Генштаб ВСУ

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В Харькове были слышны взрывы: Мельник предупреждал об авиабомбе
В Харькове были слышны взрывы: Мельник предупреждал об авиабомбе
29.05.2024, 16:00
Главные новости 29 мая: «прилет» под Харьковом, ситуация на фронте
Главные новости 29 мая: «прилет» под Харьковом, ситуация на фронте
29.05.2024, 18:05
Враг безжалостно бомбит север Харьковщины и атакует у Волчанска — Генштаб ВСУ
Враг безжалостно бомбит север Харьковщины и атакует у Волчанска — Генштаб ВСУ
29.05.2024, 17:28
С 1 июня на 80% вырастет тариф на свет, но не для экономных потребителей — СМИ
С 1 июня на 80% вырастет тариф на свет, но не для экономных потребителей — СМИ
29.05.2024, 15:00
Синегубов сообщил о «прилете» в Харьковском районе
Синегубов сообщил о «прилете» в Харьковском районе
29.05.2024, 11:22
Авиация РФ ударила по Русской Лозовой под Харьковом: ранен пожилой мужчина
Авиация РФ ударила по Русской Лозовой под Харьковом: ранен пожилой мужчина
29.05.2024, 18:00

Новости по теме:

15:10
РФ ударила авиабомбой по Харькову, попадание — в легковушку: данные полиции
09:18
Россияне ударили авиабомбами по Волчанску на Харьковщине, женщина погибла
19:13
Россияне ударили авиабомбой по ферме в Харьковской области
19:09
По селу под Харьковом днем прилетела авиабомба: четверо пострадавших (фото)
19:03
Пожарная часть в Казачьей Лопани разрушена авиабомбой: как будет работать ГСЧС

Вы читали новость: «Авиация РФ ударила по Русской Лозовой под Харьковом: ранен пожилой мужчина»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 18:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 16:20 военные РФ нанесли удар корректируемой авиабомбой по поселку Русская Лозовая Харьковского района, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".