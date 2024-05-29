Авиация РФ ударила по Русской Лозовой под Харьковом: ранен пожилой мужчина

В 16:20 военные РФ нанесли удар корректируемой авиабомбой по поселку Русская Лозовая Харьковского района, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Повреждены домовладения, хозяйственные постройки и автомобили. Получил ранения 82-летний мужчина. Его доставили в больницу.

Открыто уголовное производство по ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).