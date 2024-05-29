Авіація РФ вдарила по Руській Лозовій під Харковом: поранений літній чоловік
О 16:20 військові РФ завдали удару керованою авіабомбою по селищу Руська Лозова Харківського району, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Пошкоджені домоволодіння, господарські споруди та автомобілі. Зазнав поранення 82-річний чоловік. Його доправили до лікарні.
Відкрите кримінальне провадження за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, авиабомба, КАБ, Русская Лозовая, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 18:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 16:20 військові РФ завдали удару керованою авіабомбою по селищу Руська Лозова Харківського району, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області".