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Авіація РФ вдарила по Руській Лозовій під Харковом: поранений літній чоловік

Події 18:00   29.05.2024
Олена Нагорна
Авіація РФ вдарила по Руській Лозовій під Харковом: поранений літній чоловік

О 16:20 військові РФ завдали удару керованою авіабомбою по селищу Руська Лозова Харківського району, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Пошкоджені домоволодіння, господарські споруди та автомобілі. Зазнав поранення 82-річний чоловік. Його доправили до лікарні.

Відкрите кримінальне провадження за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 18:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 16:20 військові РФ завдали удару керованою авіабомбою по селищу Руська Лозова Харківського району, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області".