Авіація РФ вдарила по Руській Лозовій під Харковом: поранений літній чоловік

О 16:20 військові РФ завдали удару керованою авіабомбою по селищу Руська Лозова Харківського району, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Пошкоджені домоволодіння, господарські споруди та автомобілі. Зазнав поранення 82-річний чоловік. Його доправили до лікарні.

Відкрите кримінальне провадження за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).