Live
  • Ср 29.05.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 40.4
  • EUR 43.97

Ворог безжально бомбить північ Харківщини та атакує біля Вовчанська – Генштаб

Події 17:28   29.05.2024
Олена Нагорна
Ворог безжально бомбить північ Харківщини та атакує біля Вовчанська – Генштаб

На півночі Харківщини окупанти атакують від Мурома (РФ) у бік села Стариця, триває бій у районі Вовчанська, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:30.

Загальна кількість боєзіткнень на Харківському напрямку зараз становить п’ять. Ворог продовжує безжально бомбардувати північ Харківщини – до шести авіаударів з початку поточної доби додалось ще три, які ворожа авіація завдає із повітряного простору РФ. Із напрямків Бєлгорода та Середи росіяни били по районах населених пунктів Глибоке, Синельникове та Зелене.

На Куп’янському напрямку за сьогодні відбулося вже 11 боїв. Протягом дня тут ворог загалом втратив 22 особи. Пошкоджений російський танк. Тривають три бойові зіткнення.

Читайте також: Штурми в районі Вовчанська та удари КАБами: дані Генштабу станом на 13:30

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Авіація РФ вдарила по Руській Лозовій під Харковом: поранений літній чоловік
Авіація РФ вдарила по Руській Лозовій під Харковом: поранений літній чоловік
29.05.2024, 18:00
“Нірка. Там спиш, б’єшся, їж, нужник” – побут окупантів на Харківщині (аудіо)
“Нірка. Там спиш, б’єшся, їж, нужник” – побут окупантів на Харківщині (аудіо)
29.05.2024, 11:07
Ворог безжально бомбить північ Харківщини та атакує біля Вовчанська – Генштаб
Ворог безжально бомбить північ Харківщини та атакує біля Вовчанська – Генштаб
29.05.2024, 17:28
У Харкові було чутно вибух – Терехов, атакують ракетами – Мельник
У Харкові було чутно вибух – Терехов, атакують ракетами – Мельник
29.05.2024, 10:32
Екссторож бази відпочинку в селі Мартове на Харківщині отримав 11 років тюрми
Екссторож бази відпочинку в селі Мартове на Харківщині отримав 11 років тюрми
29.05.2024, 16:39
Головні новини 29 травня: “прильоти” під Харковом, ситуація на фронті
Головні новини 29 травня: “прильоти” під Харковом, ситуація на фронті
29.05.2024, 18:05

Новини за темою:

14:36
Штурми в районі Вовчанська та удари КАБами: дані Генштабу ЗСУ станом на 13:30
11:38
З початку доби РФ двічі атакувала в районі Липців – Генштаб ЗСУ
18:04
Бої біля Липців тривають, Вовчанськ руйнують КАБами – Генштаб на 16:30
15:52
Бої в районі Липців, удари КАБ, атаки на Куп’янському напрямку: зведення ГШ
13:11
Супротивник сьогодні не атакував на півночі Харківщини: ГШ – про втрати ворога

Ви читали новину: «Ворог безжально бомбить північ Харківщини та атакує біля Вовчанська – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 17:28;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На півночі Харківщини окупанти атакують від Мурома (РФ) у бік села Стариця, триває бій у районі Вовчанська, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:30".