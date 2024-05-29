Ворог безжально бомбить північ Харківщини та атакує біля Вовчанська – Генштаб
На півночі Харківщини окупанти атакують від Мурома (РФ) у бік села Стариця, триває бій у районі Вовчанська, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:30.
Загальна кількість боєзіткнень на Харківському напрямку зараз становить п’ять. Ворог продовжує безжально бомбардувати північ Харківщини – до шести авіаударів з початку поточної доби додалось ще три, які ворожа авіація завдає із повітряного простору РФ. Із напрямків Бєлгорода та Середи росіяни били по районах населених пунктів Глибоке, Синельникове та Зелене.
На Куп’янському напрямку за сьогодні відбулося вже 11 боїв. Протягом дня тут ворог загалом втратив 22 особи. Пошкоджений російський танк. Тривають три бойові зіткнення.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: генштаб, купянское направление, обстріли, Харків, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 17:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На півночі Харківщини окупанти атакують від Мурома (РФ) у бік села Стариця, триває бій у районі Вовчанська, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:30".