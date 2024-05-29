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Враг безжалостно бомбит север Харьковщины и атакует у Волчанска — Генштаб ВСУ

Происшествия 17:28   29.05.2024
Елена Нагорная
Враг безжалостно бомбит север Харьковщины и атакует у Волчанска — Генштаб ВСУ

На севере Харьковщины оккупанты атакуют от Мурома (РФ) в сторону села Старица, продолжается бой в районе Волчанска, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:30.

Общее количество боестолкновений на Харьковском направлении сейчас составляет пять. Враг продолжает безжалостно бомбить север Харьковщины — к шести авиаударам с начала текущих суток добавилось еще три, которые вражеская авиация наносит из воздушного пространства РФ. С направлений Белгорода и Середы россияне били по районам населенных пунктов Глубокое, Синельниково и Зеленое.

На Купянском направлении сегодня произошло уже 11 боев. В течение дня здесь враг в целом потерял 22 человека. Поврежден российский танк. Продолжаются три боевых столкновения.

Читайте также: Штурмы в районе Волчанска и удары КАБ: данные Генштаба по состоянию на 13:30

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 17:28;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На севере Харьковщины оккупанты атакуют от Мурома (РФ) в сторону села Старица, продолжается бой в районе Волчанска, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:30".